Ölen insanlığın izlerini İstanbul’da süren uzaylı

Güzel bir fantastik fikir güzel bir kurguyla kaleme alındıysa, hele de bu Türkçe’yi iyi bilen bir kalemden çıktıysa okumaya doyum olmuyor. Fatih Baha Aydın’ın üçüncü romanı, “İnsanlığın Bir Dünü” tam da böyle bir eser. Eline alanın, bırakmadan bir solukta okuyacağı, sonra da derin derin düşüncelere dalıp, “Adam haklı… Niye bizler toplum olarak aynı dünyada yaşadığımız halde bunları görmeyip ya da görmezden gelip gündelik telaşlarla ömür tüketip gidiyoruz?” diye sormadan edemeyeceği bir kitap “İnsanlığın Bir Dünü” …

Fatih Baha Aydın, 1990 İstanbul Üsküdar doğumlu, halen Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde öğretim üyesi genç ve yetenekli bir aydınımız. İlk romanı “Bihaber”, 2017 yılında Ötüken Neşriyat imzasıyla yayımlandı ve 2018 yılı içerisinde hem Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne hem de Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf Özel Ödülü’ne layık görüldü. İkinci romanı “Karanlıkta”, 2019 yılında Everest Yayınları’ndan çıktı. “Payitahtta Bir İngiliz Tüccar” adlı araştırması 2023’te Ötüken Neşriyat’ta yayımlandı. TRT 2’de yayınlanan “Edebî Sofralar” programını hazırlayıp sundu. Birçok edebî dergide öykü, deneme ve makaleleri çıkan Fatih Baha Aydın, musikiye olan ilgisini de piyano, lavta ve tambur çalarak ortaya koymakta.

Önceki eserlerinde varlığın sancısını çeken, var olmak kaygısıyla kendi yok oluşunu hazırlayan insanların hikayesini anlatan Aydın, “İnsanlığın Bir Dünü” adlı yeni romanında bu kez doğrudan yokluğun izini sürüyor. Bir kıyamet sonrası anlatısı olan “İnsanlığın Bir Dünü”, uzak bir galaksiden gelen “uzaylı” bir sosyal bilimcinin, harabeye dönmüş İstanbul’da yaptığı kazılar neticesinde oluşturduğu insanlık anlatısını merkeze alıyor. “İnsan nasıl yaşadı, nasıl öldü?” sorularının peşinden giden “uzaylı”, duvar saatlerine, düğün saraylarına, mezar taşlarına ve sokak yazılarına bakarak insanlığı anlamaya çalışıyor.

Kara mizahın keskin bıçağını kullanmaktan geri durmayan, “İnsanlığın Bir Dünü” bir ağıt mı, bir alay mı, yoksa kıyamet sonrası dünyaya gelip gördüğü her şeyi yanlış yorumlayan uzaylı bir sosyal bilimcinin hezeyanları mı?

Fatih Baha Aydın, varoluşun ve yok oluşun sınırında gezinen eserinde, edebî türün de sınırlarını zorlayarak insanın olmadığı bir dünyada insanı anlatıyor. “İnsanlığın Bir Dünü”, bir sonun değil, bir yokluğun anlatısı…

ABD’li Dulles kardeşlerin küresel plan ve tezgahları

New York Times gazetesinin eski İstanbul büro şefi ve Türkiye-Amerika ilişkileri uzmanı Stephen Kinzer’in dünyada büyük yankı uyandıran kitabı, “Gizli Dünya Savaşları /The Brothers” Türk okuruyla buluştu. Destek Yayınları tarafından Türkçe’ye kazandırılan kitabın çevirisini Arda Vardar yaptı. Stephen Kinzer, Gizli Dünya Savaşları kitabında tarihe yön veren istihbarat operasyonlarını ve gölgelerde yürütülen gizli savaşları tüm çarpıcılığıyla gözler önüne seriyor. Dulles kardeşler, İran’dan Guatemala’ya, Küba’dan Vietnam’a pek çok ülkede etkili müdahalelerde bulundu. Kardeşlerin, gizli operasyonlarla dünya siyasetini yeniden tasarladığı oyunlar sırasında Amerikan istisnacılığına duydukları sarsılmaz inanç, sayısız trajediye yol açtı. Gücün zirvesine çıkan Dulles kardeşler, geride devrilmiş hükümetler, istikrarsız rejimler ve uzun yıllar sürecek çatışmalar bıraktı. Tarihi şekillendiren Dulles kardeşlerin hikâyesini okuduktan sonra, dünyaya artık aynı gözle bakamayacaksınız!

Dünyanın yanı sıra bölgemizi ve ülkemizi de yakından ilgilendiren olaylara yer verilen kitapta cevabını bulan sorulardan bazıları şöyle:

* Soğuk Savaş’ın karanlık dehlizlerinde kimler, hangi oyunları oynadı?

* ABD’nin dış politikasını yönlendiren John Foster Dulles ve CIA’in başındaki Allen Dulles, dünyayı

kendi ideallerine göre şekillendirmek için nasıl bir strateji izledi?

* Hangi hükümetler devrildi, hangi savaşlar başlatıldı, Dulles kardeşlerin oyunlarına kimler kurban edildi?

* Bu güç savaşının perde arkasında neler yaşandı?

