Ölen yıldızın hayalet halkaları net şekilde görüntülendi

NASA, ölen yıldızın hayalet halkalarını JWST teleskobuyla ayrıntılı şekilde görüntüledi.

1790 yılında ünlü gök bilimci William Herschel tarafından keşfedilen ‘NGC 1514’, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) sayesinde yeniden mercek altına alındı. Dünya’dan yaklaşık 1500 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu gezegenimsi bulutsu, Herschel’in evren anlayışını sarsan ilk gözlemlerden biri oldu.

Herschel, ‘NGC 1514’ü keşfettiğinde diğer bulutsulardan oldukça farklı bir yapıya sahip olduğunu fark edip, bulutsuyu ‘hafif ışıklı bir atmosferle çevrili yalnız bir yıldız’ olarak tanımladı. O dönemde bulutsular genellikle çözülemeyen yıldız kütleleri olarak kabul ediliyordu. Ancak ‘NGC 1514’, dönemin hakim bulutsu anlayışıyla çelişen nitelikler taşımaktaydı. Yüzyıllar sonra, NASA’nın WISE (Geniş Alan Kızılötesi Araştırma Gezgini) teleskobu bulutsunun etrafında yalnızca kızılötesi dalga boylarında görülebilen eksenel simetrik çift halka yapısı keşfetti.

Şimdi ise gök bilimciler, bu karmaşık yapıyı JWST’nin gelişmiş gözlem yetenekleriyle bir kez daha inceledi. JWST’nin MIRI (Orta Kızılötesi Enstrüman) Görüntüleyicisi ve Orta Çözünürlüklü Spektrometresi kullanılarak yapılan gözlemler, halkaların karmaşık detaylarını gözler önüne serdi. Araştırmacılar, halkaların hem ipliksi hem de kümesel yapılar barındırdığını ve bu ayrıntıların bulutsunun evrimsel geçmişi hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirtti.

JWST'nin yüksek çözünürlüklü verilerinin, ‘NGC 1514’ün yapısal özelliklerinin daha ayrıntılı incelenmesini mümkün kıldığı kaydedildi. Gök bilimciler, bu tür gözlemlerin yalnızca NGC 1514 gibi nesnelerin değil, evrendeki gezegenimsi bulutsuların genel yapısının da daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.