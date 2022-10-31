Olgun Şimşek kimdir? Olgun Şimşek neden Twitter'da gündem oldu?

Netflix’de Cici filminin vizyona girmesiyle oyuncular arasında yer alan Olgun Şimşek arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Cici filminin fragmanında da görünen Olgun Şimşek'in, Cici filminde hangi rolde oynadığı merak ediliyor. Peki, Olgun Şimşek kimdir? Cici filminde hangi rolde oynadı?

OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa Büyükorhan ilçesine bağlı olan Yenice köyünde doğmuştur.

Babası Bingöllü, anne ise Bursalı olan Olgun Şimşek, birde kız kardeşe sahip. Öğretmen bir babanın oğlu olan Olgun Şimşeğin çocukluğu Yenice ve Afyon Alpaslan köyünde geçmiştir.

Liseyi Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi’nde yatılı okuyan Olgun Şimşek, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Sinema hayatına 1993 yılında başlayan Olgun Şimşek, Yılmaz Erdoğan- Demet Akbağ Tiyatrosu’nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda yer alarak başlar.

Televizyon ekranlarında İbo Show’da İbrahim Tatlıses’in pişekarı ‘Güçlü’ rolüyle hafızalara kazınan Olgun Şimşek daha pek çok rolde oynadı.

OLGUN ŞİMŞEĞİN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Cici (2022) - Cemil

Ramo (2020) - Cihangir

Bana Söyleme (2017) - Yılmaz Akbağ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017-2018) - Yaşar Kimsesiz

Gözetleme Kulesi (2012) - Nihat

Yalan Dünya (2012)-Selahattin / Ahmet

Kapalı Çarşı (2009-2010) - Mahmut

Beyaz Gelincik (2005) - Aziz Kudret Tarhan

Kapıları Açmak (2005) - Cihan

Yazı Tura (2003) - Rıdvan

Alacakaranlık (2003) - Emir Büyükdereci

Beşik Kertmesi (2002)

Yeşil Işık (2001) - Ferdi

Yedi Numara (2000) - Sabit Ballıoğlu

Tatlı Rüyalar (1998) - Ali Haydar Akbayır

Karışık Pizza (1998) - Murat

Dış Kapının Mandalları (1998)

Bir Demet Tiyatro (1997) - Kudret/Bahattin

Sultanım (1996) - Erkan Yılbaş

Sihirli Ceket (1996)

Yer Çekimli Aşklar (1995)

Aziz Ahmet (1994)

Gülşen Abi (1994)

Tersine Dünya (1993)

Tetikçi Kemal (1993)