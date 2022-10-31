Olgun Şimşek kimdir? Olgun Şimşek neden Twitter'da gündem oldu?

Netflix’de Cici filminin vizyona girmesiyle oyuncular arasında yer alan Olgun Şimşek arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Cici filminin fragmanında da görünen Olgun Şimşek'in, Cici filminde hangi rolde oynadığı merak ediliyor. Peki, Olgun Şimşek kimdir? Cici filminde hangi rolde oynadı?
OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?
Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa Büyükorhan ilçesine bağlı olan Yenice köyünde doğmuştur.
Babası Bingöllü, anne ise Bursalı olan Olgun Şimşek, birde kız kardeşe sahip. Öğretmen bir babanın oğlu olan Olgun Şimşeğin çocukluğu Yenice ve Afyon Alpaslan köyünde geçmiştir.
Liseyi Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi’nde yatılı okuyan Olgun Şimşek, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Sinema hayatına 1993 yılında başlayan Olgun Şimşek, Yılmaz Erdoğan- Demet Akbağ Tiyatrosu’nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda yer alarak başlar.
Televizyon ekranlarında İbo Show’da İbrahim Tatlıses’in pişekarı ‘Güçlü’ rolüyle hafızalara kazınan Olgun Şimşek daha pek çok rolde oynadı.
OLGUN ŞİMŞEĞİN YER ALDIĞI YAPIMLAR
Cici (2022) - Cemil
Ramo (2020) - Cihangir
Bana Söyleme (2017) - Yılmaz Akbağ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017-2018) - Yaşar Kimsesiz
Gözetleme Kulesi (2012) - Nihat
Yalan Dünya (2012)-Selahattin / Ahmet
Kapalı Çarşı (2009-2010) - Mahmut
Beyaz Gelincik (2005) - Aziz Kudret Tarhan
Kapıları Açmak (2005) - Cihan
Yazı Tura (2003) - Rıdvan
Alacakaranlık (2003) - Emir Büyükdereci
Beşik Kertmesi (2002)
Yeşil Işık (2001) - Ferdi
Yedi Numara (2000) - Sabit Ballıoğlu
Tatlı Rüyalar (1998) - Ali Haydar Akbayır
Karışık Pizza (1998) - Murat
Dış Kapının Mandalları (1998)
Bir Demet Tiyatro (1997) - Kudret/Bahattin
Sultanım (1996) - Erkan Yılbaş
Sihirli Ceket (1996)
Yer Çekimli Aşklar (1995)
Aziz Ahmet (1994)
Gülşen Abi (1994)
Tersine Dünya (1993)
Tetikçi Kemal (1993)
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