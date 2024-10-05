Olimpiakos’un oyuncusu Fenerbahçe’yi şikayet edecek

Fenerbahçe Beko’nun Olimpiakos’u 82-71 mağlup ettiği EuroLeague mücadelesinde gergin anlar yaşandı. Yunan ekibinin ABD’li oyuncusu McKissic, sarı lacivertli bir taraftarla tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası ABD’li oyuncu teknik faul alırken Fenerbahçeli taraftar ise salon dışına çıkarıldı.

Maçta sonra Novasports'a konuşan McKissic, "Taraftarların oyuncuları herhangi bir şekilde tahrik etmesine izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kural kitabına bakmam gerekebilir. Bir taraftar bana seslendi. 6 yıldır EuroLeague'de oynuyorum ve daha önce biri bana bu şekilde seslenmemişti. Irkçı bir şey değildi ama hiç hoş değildi. Altı yıldır Panathinaikos'a karşı oynuyorum, hiç böyle bir sataşmaya maruz kalmamıştım." açıklamasını yaptı.



"KALP ATIŞ HIZIM DAKİKADA 168"



34 yaşındaki oyuncu, EuroLeague yönetimine şikayette bulunacağını belirterek, "Hiçbir taraftar, bir oyuncuya bu kadar kaba bir dille hitap edemez. Benim kalp atışım dakikada 168 ve siz benden böyle davranmamı bekliyorsunuz. Bana bir kez bir şey söylediğinizde sorun yok ama 2-3-4 kez söyleyemezsiniz. Hakem de ona hiçbir şey söylemiyor. Bir oyuncuya bu şekilde seslenin ve sonra diğer takım serbest atış kazansın. Bu gülünç, dürüst olmak gerekirse çok saçma." sözleriyle konuşmasını kapattı.