Olimpiyat Oyunları skandalla başladı. Arjantin Fas maçında yaşananlar pes dedirtti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın ilk karşılaşmaları sona erdi.

Resmi açılışı 26 Temmuz Cuma günü yapılacak olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın ilk müsabakaları başladı. Olimpiyatların ilk düdüğü futbolda C Grubu’nda Özbekistan-İspanya, B Grubu’nda ise Arjantin-Fas maçlarında çaldı.

Paris’te bulunan Parc des Princes’de oynanan maçta İspanya, Özbekistan’ı 2-1 yendi. Saint-Etienne’deki Geoffroy Guichard Stadı’ndaki mücadelede ise Arjantin ile Fas karşı karşıya geldi. Ancak maçın son bölümünde istenmeyen olaylar yaşandı.

Maçın uzatma süresinin 16. dakikasında Arjantin’in skoru 2-2’ye getirmesiyle saha bir anda karıştı.

Faslı taraftarlar sahaya inerken, ses bombaları ve yabancı maddeler atıldı. Polis olayları durdurmaya çalıştı.

Olaylar nedeniyle maçın tamamlanmadığı belirtilirken, verilen yaklaşık 2 saatlik aranın ardından VAR, gol öncesi ofsayt tespit etti ve Arjantin’in golü geçersiz sayıldı.

Maçın kalan 3 dakikasının seyircisiz oynanmasıyla birlikte başlama düdüğünün ardından 4 saat geçtikten sonra Fas, 2-1’lik galibiyete uzandı.

Arjantin takımının teknik direktörü Javier Mascherano, yaşananlara şu sözlerle tepki gösterdi: “Bu, hayatımda gördüğüm en büyük sirk.”

Arjantin'in golü sonrası ortalık karıştı, futbolcuların üzerine ses bombaları atıldı.

Olayların ardından 2 saat sonra tekrar başlayan maçta Arjantin'in golü VAR'dan iptal oldu.