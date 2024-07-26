Olimpiyat oyunlarının başlamasına saatler kala Paris’te ortalık karıştı

Fransa’nın başkenti Paris olimpiyat oyunlarının açılış törenini heyecanla beklerken meydana gelen bir saldırı ortalığı karıştırdı. Kimliği belirsiz saldırganlar Paris’teki hızlı tren ağına saldırı düzenledi. Meydana gelen saldırı kentteki çok sayıda hattı etkilerken Gare Montparnasse istasyonunda uzun kuyruklar oluştuğu öğrenildi.

Yetkililer, eş zamanlı bir saldırı gerçekleştiğini belirtirken Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera “koordineli sabotaj” olarak niteledi. Öte yandan yetkililer, tesislere zarar vermek için yangın çıkarıldığını da duyurdu.

Alınan bilgilere göre tren hattındaki sorunun giderilmesi için çalışma başlatılırken sorunun bütün hafta devam edebileceği belirtiliyor.

Eş zamanlı saldırılar nedeniyle çok sayıda sefer iptal edildi.