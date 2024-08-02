Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 200 metre kelebekte Kanadalı yüzücü Summer McIntosh, 2 dakika 3 saniye 3 saliselik derecesiyle altın madalyayı kazanırken olimpiyat rekoru kırdı.
Daha önceki rekor yarışta 2 dakika 5 saniye 9 saliselik derecesiyle 3. olan Çinli Yufei Zhang'indi. Zhang, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 2 dakika 3 saniye 86 saliseyle rekorun sahibi olmuştu.
ABD'li yüzücü Regan Smith, Tokyo'da kırılan olimpiyat rekorunu geçerek 2 dakika 3 saniye 84 saliselik derece elde etse de gümüş madalyada kaldı.
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