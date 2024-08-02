Olimpiyat rekoru kırdı

Düzenleme: Kaynak: AA
Olimpiyat rekoru kırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kanadalı Summer McIntosh, yüzmede kadınlar 200 metre kelebek kategorisinde olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 200 metre kelebekte Kanadalı yüzücü Summer McIntosh, 2 dakika 3 saniye 3 saliselik derecesiyle altın madalyayı kazanırken olimpiyat rekoru kırdı.

Daha önceki rekor yarışta 2 dakika 5 saniye 9 saliselik derecesiyle 3. olan Çinli Yufei Zhang'indi. Zhang, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 2 dakika 3 saniye 86 saliseyle rekorun sahibi olmuştu.

ABD'li yüzücü Regan Smith, Tokyo'da kırılan olimpiyat rekorunu geçerek 2 dakika 3 saniye 84 saliselik derece elde etse de gümüş madalyada kaldı.

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