Olimpiyat rekoru kırdı

Kaynak: AA
Olimpiyat rekoru kırdı

Kadınlar 200 metre serbest stil yüzmede Avustralyalı Mollie O'Callaghan, olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında olimpiyat rekoru kırıldı.

Paris'teki La Defense Arena'da yapılan yarışlarda kadınlar 200 metre serbestte Avustralyalı Mollie O'Callaghan 1.53.27'lik derecesiyle Tokyo 2020'de vatandaşı Ariarne Titmus'a (1.53.50) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Ariarne Titmus, 1.53.81'le gümüş, Hong Kong'dan Siobhan Bernadette Haughey 1.54.55'le bronz madalya elde etti.

Kadınlar 400 metre karışıkta Summer Mcintosh 4.27.71'le altın, ABD'li Katie Grimes 4.33.40'la gümüş, ABD'li Emma Weyant 4.34.93'le bronz madalya kazandı.

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