Avustralyalı yüzücü Ariarne Titmus, spor kariyerini sonlandırma kararı aldı.

Henüz 25 yaşında olan Titmus'un kararı ülkesinde şaşkınlık yarattı. Paris Olimpiyat Oyunları'nın ardından enerji toplamak için yarışlara ara veren Titmus'un, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'yla tekrar yarışlara dönmesi bekleniyordu.

Olimpiyatlarda 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Titmus, "Artık içimde o ateşi hissetmiyorum. Şimdi biraz yaşamak, sevdiklerimle zaman geçirmek istiyorum" diyerek kararını açıkladı..

Ariarne Titmus, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda "yüzyılın yarışı" olarak nitelendirilen mücadelede, 400 metre serbest yüzmede Katie Ledecky ve Summer McIntosh’u geride bırakarak altın madalya kazanmıştı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 7 yaşındaki haline mektup yazan Titmus, "Sevgili 7 yaşındaki Ariarne, bugün yüzmeden emekli oluyorsun. Yarışarak geçirdiğin 18 yılın 10'unu ülkeni temsil ederek geçirdin. İki Olimpiyat Oyunları'na katıldın ve daha da iyisi, kazandın! Hayallerinin hepsi gerçek oldu. Edindiğin arkadaşlıklar ömür boyu sürecek. Düşündüğünden çok daha fazlasını başardın ve bununla gurur duymalısın" ifadelerini kullandı.

Pişmanlık duymadığını belirten Titmus, "25 yaşına yeni girdin ve yüzmeden uzaklaşmanın zamanı geldi. Peşinden koşmak amansızdı ve sen de tüm benliğini ortaya koydun. Her şeyin yoluna girdiğini, pişmanlık duymadığını bilerek geri dönüyorsun. Doymuş, memnun ve mutlusun. Seni bekleyenler heyecan verici" dedi.