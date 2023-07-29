Olimpiyat şampiyonu atlet dopingli çıktı

Erkekler sırıkla atlamada Rio 2016'da altın, Tokyo 2020'de ise bronz madalya kazanan Braz doping yaptığı gerekçesiyle geçici men cezası aldı.

KAYNAK: AA
Olimpiyat şampiyonu atlet dopingli çıktı

2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Brezilyalı sırıkla atlamacı Thiago Braz, doping yaptığı gerekçesiyle geçici men cezası aldı.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki sporcunun doping numunesinde yasaklı "ostarin" maddesine rastlandı.

Dosya sonuçlanıncaya kadar yarışmalara katılması yasaklanan Braz'ın, B numunesinin analizini talep etme hakkı bulunuyor.

Erkekler sırıkla atlamada Rio 2016'da altın, Tokyo 2020'de ise bronz madalya kazanan Braz, 2022 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda da gümüş madalya elde etti.

(AA)

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