Olimpiyat şampiyonuna büyük jest

Olimpiyat şampiyonu yüzücü Gary Hall Jr., Los Angeles’taki yangınlar sırasında yok olan madalyalarının replikalarını aldı. 50 yaşındaki Amerikalı sporcu, madalyalarını Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach’tan aldı.

Hall, Atlanta, Sidney ve Atina Olimpiyatları’nda kazandığı beş altın, üç gümüş ve iki bronz madalyayı yitirmişti. 2023 yılındaki dev yangınlar, Los Angeles’taki evini tehdit ederken, madalyalarını geride bırakmak zorunda kalmıştı. Yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş ve büyük bir alan tahrip olmuştu.

IOC Başkanı Thomas Bach, Hall’ın kaybını öğrendiklerinde derin üzüntü yaşadıklarını belirterek, kaybolan madalyaların yerine yenilerinin verilmesinin bir dayanışma örneği olduğunu vurguladı. Hall Jr. ise, "Bunları daha dikkatli saklayacağım," diyerek minnettarlığını ifade etti.

Gary Hall Jr., 1996, 2000 ve 2004 Olimpiyatları’nda ABD adına mücadele etmişti. 2028 Yaz Olimpiyatları ise Los Angeles’ta düzenlenecek.