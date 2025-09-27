Olimpiyat Stadı Trabzonsporlu oyuncuyu sakatladı!

Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşıyor.

İki takımın da mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı karşılaşmanın 15. dakikasında izleyenleri hayrete düşüren bir sakatlık anı yaşandı.

Olaigbe kornere çıkan topu korumaya çalışırken rakibiyle girdiği mücadelede dengesini kaybederek saha dışına doğru savruldu.

Kale arkasında oyun çizgisine kısa bir mesafede tümsek bulunmasından dolayı Olaigbe'nin düşüşü daha da sert oldu.

Foto muhabirlerinin yanına düşen Olaigbe'ye ilk müdahale gazetecilerden geldi. Neyse ki sağlık ekibinin tedavisinin ardından Belçikalı oyuncu yeniden sahaya döndü.

Trabzonspor az kalsın Olimpiyat Stadı'nın bu düzensiz yapısı yüzünden Olaigbe'yi sakatlığa kurban veriyordu.

(Görsel Bein Sports'tan alınmıştır.)