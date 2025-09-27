Olimpiyat Stadı Trabzonsporlu oyuncuyu sakatladı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Olimpiyat Stadı Trabzonsporlu oyuncuyu sakatladı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçında izleyenleri hayrete düşüren bir sakatlık anı yaşandı.

Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşıyor.

İki takımın da mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı karşılaşmanın 15. dakikasında izleyenleri hayrete düşüren bir sakatlık anı yaşandı.

Olaigbe kornere çıkan topu korumaya çalışırken rakibiyle girdiği mücadelede dengesini kaybederek saha dışına doğru savruldu.

Kale arkasında oyun çizgisine kısa bir mesafede tümsek bulunmasından dolayı Olaigbe'nin düşüşü daha da sert oldu.

Foto muhabirlerinin yanına düşen Olaigbe'ye ilk müdahale gazetecilerden geldi. Neyse ki sağlık ekibinin tedavisinin ardından Belçikalı oyuncu yeniden sahaya döndü.

Trabzonspor az kalsın Olimpiyat Stadı'nın bu düzensiz yapısı yüzünden Olaigbe'yi sakatlığa kurban veriyordu.

olaigbe.jpg

(Görsel Bein Sports'tan alınmıştır.)

Son Haberler
Herkes bunu konuşuyor! Trabzonspor'a diyet penaltısı mı?
Herkes bunu konuşuyor! Trabzonspor'a diyet penaltısı mı?
Tarım aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Tarım aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Gazeteci İsmail Beşikçi hastaneye kaldırıldı
Gazeteci İsmail Beşikçi hastaneye kaldırıldı
Can Uzun gollerine devam ediyor: Seriyi 6 maça çıkardı
Can Uzun gollerine devam ediyor: Seriyi 6 maça çıkardı
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı