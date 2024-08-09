Olimpiyat yıldızı Paris'te kokain satın alırken yakalandı

Avustralyalı hokey oyuncusu Tom Craig'in uyuşturucu alırken yakalandığı açıklandı.

Avustralya Olimpiyat Komitesi (AOC) olayı doğruladı. 28 yaşındaki Olimpiyat ikincisi Craig'in bir Asya sokak yemeği restoranının önündeki kaldırımda şortla oturan ve iki sivil polis memuru tarafından gözaltına alındığı fotoğraf dünya basınında geniş yer buldu.

Avustralya ekibinden yapılan açıklamada "Avustralya Olimpiyat Komitesi, Avustralya hokey takımının bir üyesinin 6 Ağustos'ta Paris'te tutuklanmasının ardından gözaltında olduğunu doğruladı" ifadesi kullanıldı.

CRAIG İTİRAF ETTİ

Olimpiyat yıldızı hokeyci Craig 1Korkunç bir hata yaptım ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Eylemim hiçbir şekilde ailemin, ekip üyelerimin ve arkadaşlarımın değerlerini yansıtmıyor” açıklamasıyla suçunu itiraf etti.

Craig on yıldır milli takımda oynuyor ve takımda toplam 101 kez forma giydi. 2021'de Tokyo Olimpiyatları'nda takımla gümüş madalya kazandı.

Avustralya, Hollanda'ya karşı 2-0'lık skorla çeyrek finalde elendi.

PARİS'TE UYUŞTURUCU SORUNU

Fransa'nın büyük bir uyuşturucu sorunu var. Artan uyuşturucu suçlarıyla mücadele için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu yıl özel bir "XXL" kampanyası duyurdu ve bu kampanya şu anda Olimpiyatlarda da uygulanıyor. Olimpiyatları korumak için ülkenin her yerinden binlerce polis memuru Paris'te toplandı. Bu sadece olası terör saldırılarına karşı korumayı değil, aynı zamanda uyuşturucu satışlarının da engellenmesini içeriyor. Olimpiyatlar sırasında şehrin birçok yerinde satıcılar sokaklarda ve şehrin parklarında ürünlerini satacaklar.