Olimpiyatın açılışındaki rezalet mahkemelik oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Olimpiyatın açılışındaki rezalet mahkemelik oldu

Paris’teki Olimpiyat oyunlarının açılış töreninde tepki çeken ve rezalet olarak nitelenen görüntüler mahkemelik oldu. “İsa’nın Son Akşam Yemeği” resmine benzetilen anlar Hıristiyanlığa hakaret edildiği gerekçesiyle davalık oldu.

Paris’teki Olimpiyat oyunlarının açılış töreni büyük tepki çekti. Törende LGBT öğelerin sıkça bulunması ve LGBT bireylerin “İsa’nın Son Akşam Yemeği” resmini tasvir etmesi tepkilerin odağında yer aldı. Törende yaşananlar sosyal medyada büyük tepki çekerken Fransız Katolik Kilisesi’de törendeki manzarayla ilgili sert bir açıklama yapmıştı.

AÇILIŞ TÖRENİ MAHKEMELİK OLDU

Olimpiyatın açılış törenlerinde Hıristiyanlığa hakaret edildiği iddiaları mahkemeye taşındı. Fransız Katolik avukat Fabrice di Vizio, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Hristiyanlığa hakaret edildiği gerekçesiyle din otoriteleri ve uluslararası kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanan sahne gösterisini Fransız yargısına taşıma kararı aldı.

SANAT YÖNETMENİ TEPKİ ÇEKEN ANLARI BÖYLE SAVUNDU

Açılış töreninin sanat yönetmenliğini yürüten Thomas Jolly, 28 Temmuz'da konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında tepki ile karşılanan sahne gösterisinde, "Son Akşam Yemeği" tablosunun değil, bir pagan şenliğinin canlandırıldığını söyledi.

Jolly, tartışmalı canlandırma sahnesinde, Hz. İsa'nın değil, Yunan mitolojisindeki şarap tanrısı Dionisos'un konu edildiğini ifade etti.

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