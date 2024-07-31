Kassandra 1. oldu. Olimpiyatta Kassandra rüzgarı

Kadınlar triatlon yarışması adeta nefesleri kesti. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcu Cassandre Beaugrand yüzmede son Olimpiyat şampiyonu Flora Duffy'un 30 saniye gerisinde sudan çıktı.

Son şampiyon ile arasında oluşan 30 saniyelik farkı Cassandre Beaugrand bisiklette kapatmayı başardı. Bisikletin ardından dokuz kişilik bir grupla birlikte koşmaya başladı. Bir süre sonra vatandaşı Emma Lombardi ile birlikte koşmaya başlayan 27 yaşındaki Cassandre Beaugrand tempoyu artırdı.

İsviçreli Julie Derron ve İngiliz Beth Potter'ın önünde Cassandre Beaugrand 1. oldu. Ülkesi adına altın madalya kazandıran Cassandre Beaugrand büyük sevinç yaşadı.

TRİATLON NEDİR?

Triatlon 3 farklı sporun peş peşe yapılması ile oluşan bir spor dalıdır. Triatlon branşları sırasıyla yüzme, bisiklet ve koşudan oluşur. Triatlon’da sporcunun yalnızca bir branşta başarılı olması yeterli değildir.

Sporcular diğer branşlarda da başarılı olmak zorundadırlar. Triatlon yüzme ile başlar. Bisiklet ile devam eder ve koşu ile sonlanır.