Olimpiyatta TRT'de yaşanan skandalı açıkladı

Paris Olimpiyatları sona erdi, geride 15 günlük bir heyecan fırtınası bıraktı. Ancak ne yazık ki, bu oyunlarda altın madalya kazanamamamız gündemi uzun süre meşgul etti. Elbette devşirme sporcular olmadan kazandığımız 8 madalyanın da hakkını vermek gerekiyor. Sporcularımızı alkışlarla kürsüye çıkardık ve ülkemize yaşattıkları gurur için minnettarız.

Filenin Sultanları'ndan büyük beklentilerimiz vardı. Altın madalya hayali kurduğumuz bu takım, sakatlıklar ve yarı finalde karşılaştığı güçlü İtalya takımı nedeniyle ancak 4. sırada yer alabildi. Bu sonuç hepimizi üzdü, ancak mücadeleyi son ana kadar bırakmayan kaptan Eda ve arkadaşlarını yine bağrımıza bastık. Onların cesurca mücadelesi ve sergiledikleri performans, sonuçtan bağımsız olarak alkışı hak ediyor.

"KARAKTER SANDALYE ÜZERİNE ÇIKARAK YÜKSELMİYOR"

Paris Olimpiyatları'ndaki başarılarımız ve başarısızlıklarımız tartışıldı, ancak TRT ekranlarında yaşanan bir olay, olimpiyatların bile önüne geçti. Stüdyoda yorumculuk yapan eski voleybolcu Başak Koç'un, canlı yayında TRT spikeri Kerem Öncel hakkında söylediği sözler deyim yerindeyse bomba gibi patladı. Koç, yayında, "1.90'lık Özlem, 1.70 gözüküyor. Neyse, karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor" ifadelerini kullandı ve bu sözler adeta stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı.

2023 YILINDA MİKRAFONU DEVRALMIŞTI

Bu tatsız olayın perde arkasını araştırdığımda, bunun birkaç günlük bir gerilimden ibaret olmadığını, Kerem Öncel ile Başak Koç arasında aylardır süren bir gerilimin sonucu olduğunu öğrendim. Filenin Sultanları'nın maçlarını TRT'de 2023 yılına kadar Mehmet Sevinç anlatıyordu. Sevinç'in kanaldan ayrılmasının ardından Kerem Öncel ve Faruk Mutkan mikrofon başına geçti. Kerem Öncel'in anlattığı maçlar, ardı ardına gelen galibiyetlerle birleşince, tecrübeli spikerin Voleybol Federasyonu'yla olan sıcak ilişkileri de bu görevi tamamen üstlenmesine yol açtı.

"YANIMDA ÖZLEM'İ GÖRMEK İSTİYORUM"

Olimpiyatlar öncesi spiker listesinde Kerem Öncel'in ismi baş sırada yer aldı. Asıl rekabet ise Öncel'le birlikte Paris'te kimin yorumcu olacağı konusunda yaşandı. Eski voleybolcular Özlem Özçelik ve Başak Koç arasında bir tercih yapılacaktı. İkili arasında ciddi bir rekabet vardı ve kulislerde bu konuşuluyordu. Özlem Özçelik, milli formayı en çok giyen oyuncuların başında geliyor. Başak Koç ise sosyal medyadaki etkinliğiyle dikkat çeken bir isimdi.

Önce Başak Koç, güçlü bir torpille Paris'e gidecekler arasında adını yazdırmayı başardı. Ancak Kerem Öncel, "Ben Paris'te yanımda Özlem'i görmek istiyorum" diyerek ağırlığını hissettirdi. Sonunda Özlem Özçelik, Paris biletini kapmayı başardı. Bu tercih, Voleybol Federasyonu'nun tam desteğini aldı.

"TORPİLE NE OLDU"

Kerem Öncel, Paris'e gitmeden önce spor servisine uğradığında, herkesin içinde "Torpile ne oldu?" diyerek Başak Koç'a göndermede bulundu. Bu sözler Başak Koç'u oldukça kızdırdı ve canlı yayında, "1.90'lık Özlem, 1.70 gözüküyor. Neyse, karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor" diyerek tepki gösterdi. Bu sözler sonrası stüdyodaki herkes şaşkına döndü; Kerem şaşkın, Özlem şaşkın, milyonlar şaşkın!

DAVA AÇTILAR

Bu sözlerin ardından TRT'de adeta olağanüstü hal ilan edildi. TRT tarihinde belki de daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. TRT yönetimi, ani bir kararla Başak Koç'un sözleşmesini feshetti ve bununla da yetinmeyerek, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla Başak Koç'a dava açtı. Şimdi TRT, Başak Koç'un yerine yeni bir yorumcu arıyor. Bakalım bu rekabetin kazananı kim olacak? Torpili güçlü olan mı, yoksa yeteneğiyle öne çıkan mı? Zaman gösterecek.