Olimpiyatta twerk yapan Alysha Newman'ın nefes kesen pozları

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Olimpiyatta twerk yapan Alysha Newman'ın nefes kesen pozları

Olimpiyatta bronz madalya kazandıktan hemen sonra zaferini twerk ile kutlayan Alysha Newman'ın hayaı değişti.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazanan Alysha Newman’ın hayatı yaptığı hareket sonucunda bir anda değişti.

Olimpiyattaki zaferinin ardından kameralara koşarak twerk yapmaya başlayan Kanadalı atlet dünya çapında büyük bir üne kavuştu.

İzlenme rekorları kıran görüntülerinin ardından eğitim seanslarını paylaştığı yetişkin içerik platformu olan Onlyfans hesabına abone yağdı.

Abonelerinden yüzbinlerce dolar kazanan Alysha Newman insanların kendisi sayesinde sırıkla atlamaya büyük bir ilgi duymaya başladığını aktardı.

Newman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Madalyayla veya madalyasız, dünya çapında sahnede yer almanın bana ek bir hayran kitlesi kazandıracağını düşündüm.

"2021'den beri benimle olan insanlarla birlikte olduğum için çok heyecanlıydım, ama şimdi 'Aman Tanrım, o çok eğlenceli ve keyifliydi' diyen bir sürü yeni hayranım var.

"Son zamanlarda en çok duyduğum şey, kadınların sırıkla atlamasına hiç bu kadar ilgi duymadıkları yönündeki söylemler ve bu da yüreğimi heyecanlandırıyor.

"Çünkü geçmişte kişiliğimin sporun kendisinden daha önemli olduğunu düşünüyorum."

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