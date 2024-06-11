Olimpos'un ünlü ağaç evleri ikinci kez yandı. Yeryüzünün en iyi hosteli seçilmişti

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Olimpos'un ünlü ağaç evleri ikinci kez yandı. Yeryüzünün en iyi hosteli seçilmişti

Antalya Olympos'ta bulunan Kadir's Ağaç Evleri gece saatlerinde çıkan yangında alevlere teslim oldu. Dünyaca tanınan tatil merkezi 2007 yılındaki yangında da yanmış ve yeniden inşa edilmişti. Sezonun başında çıkan yangın kafaları karıştırdı.

Antalya'yı ağaç ev turizmiyle tanıştıran ve Olimpos'ta turizmi başlatan Kadir'in Ağaç Evleri'nde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Dünyaca ünlü 200 yataklı tesisteki yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Yangının başlamasıyla tesiste bulunan az sayıdaki müşteriler hemen tahliye edildi. Tesisin cayır cayır yanışını çaresizlik içinde izleyen Kadir Kaya şok yaşadı.

Kadir'in Ağaç Evleri'nde ilk yangın 8 Şubat 2007 tarihinde çıkmıştı. O dönem tesis tamamen yanmıştı. Toros Dağları'nın ayağında yer alan ve uluslararası Backpacking camiasında çok popüler olan Kadir'in Ağaç Evleri, yeniden yapılmıştı.

Yangının ilk belirlemelere göre klimadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Bir dergi tarafından yeryüzünün en iyi hosteli seçilen Kadir'in Ağaç Evleri tüm dünyada tanınıyordu.

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