Olivia Hussey 73 yaşında öldü

1968 yapımı "Romeo ve Juliet" filminde Juliet karakterine hayat veren ünlü oyuncu Olivia Hussey, 27 Aralık 2024 tarihinde 73 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, oyuncunun ölümünü sosyal medya hesaplarından duyurdu. Ailesi, açıklamada "Olivia, sıcaklığı, bilgeliği ve saf iyiliğiyle tanıdığı herkesin hayatını dokundu. Sanata, hayvanlara ve spiritüelliğe olan bağlılığı ile dolu bir yaşam sürdü" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Hussey’nin sanat dünyasına ve yaşamlarına olan kalıcı etkisinin kutlandığı belirtildi.

Arjantin doğumlu olan Hussey, 15 yaşında, birlikte rol aldığı Leonard Whiting ile William Shakespeare’in ünlü eserinin sinema uyarlamasında başrol oynamış ve bu performansıyla Altın Küre ödülünü kazanmıştı. Film, dönemin büyük bir gişe başarısı yakalarken, dört Oscar adaylığı kazanmış, en iyi sinematografi ve en iyi kostüm tasarımı ödüllerini almıştı. Ancak, filmdeki tartışmalı çıplaklık sahnesi, yıllar sonra Hussey ve Whiting tarafından çocuk istismarı iddiasıyla dava konusu olmuştu. Mahkeme, filmin bu açıdan yasa dışı olmadığına karar vermişti.

Olivia Hussey, "Black Christmas" (1974) ve "Death on the Nile" (1978) gibi projelerde de rol almıştı. Uzun yıllar süren kariyerinin ardından, son yıllarda daha az görünse de, sanata olan katkıları hala hatırlanıyor. Eşi David Eisley, üç çocuğu ve bir torunu ile hayatta kalan Hussey, ardında unutulmaz bir miras bıraktı.