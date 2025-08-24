Olmadı ki bundan sonra da hiç olmaz

Hani bir laf var ya:

“Allah kimseyi gördüğü günden geri bırakmasın!” denir.

Sahiden de öyle.

Bu söz hepimiz için geçerli.

*

Erdoğan için de…

Özgür Özel için de…

Bahçeli için de…

Diğer liderler…

Milletvekilleri…

Belediye başkanları…

Ünlüler-ünsüzler için de geçerli.

*

Biliyorum hayat, inişli-çıkışlı…

Başarının yaşandığı gibi başarısızlık da yaşanıyor.

Bunların hepsini biliyorum da insan sevgisiz yaşayamaz be kardeşim!

*

Hele de büyük bir sevgiye mazhar olmuş, sonrada o sevgiye sırtını dönüp kaybetmişse bir insan…

Olmaz ki...

Sevgiye sırt dönülmez ki be kardeşim, kucak açılır sevgiye!

*

Ne olur mesela?

Parasız kalırsın…

İşlerin bozulur…

Eskisi gibi yaşayamazsın.

Elindeki maddi değerlerin uçup gider.

Dızdıplak ortada da kalırsın.

Var say ki “Yandı, bitti, kül oldu.”

Bundan daha ötesi var mı?

Senin canın sağ olsun!

O zaman da seni sevenler, senden vazgeçerler mi sanırsın.

Emin ol senin için sonuna kadar mücadele ederler.

*

Mesela Aydın’ın, düne kadar CHP’li, şimdi AKP’li olan belediye başkanı Özlem Çerçioğlu!

O sahiden de Aydın’da çok seviliyordu.

Doğru.

Çünkü ona Aydın’da ‘Topuklu efe’ deniliyordu.

Yani, Kadın efe…

Yani korkmayan…

Yılmayan…

Tehditlere öyle pabuç bırakmayan.

Gönüllerde yer etmiş bir kadın efeydi, topuklu efe!

*

O ne yaptı CHP’nin ve Aydın’ın sevgisine karşılık?

Aydınlılara pat diye sırtını dönüverdi.

Niye?

Öğrendiğimize göre eşinin işleri bozukmuş…

Hisseleri düştükçe düşmüş.

İktidar partisince tehdit üstüne tehdit alıyormuş.

Ve sonunda dayanamamış AKP’nin, CHP’den yıllardır almak isteyip mormal yollardan alamadığı Aydın’ı kendi elleriyle -ve kocasının işi düzelsin diye- AKP’ye teslim etmiş.

*

Oysa kocasının işi başka, kendisinin işi başkaydı.

Kocasının ticari işlerini öyle veya böyle toparlayabilir...

Küçültebilir…

Bir şekilde yaşamını bir yere kadar devam ettirebilirdi.

Bilmez miyiz ki rızkı veren Allah’tır!

O zaman neyin derdindeyiz ki?

*

Demem o ki ‘Topuklu’dan, ‘Topuklayan’a dönüşme hiç de yakışmadı ona.

Gittiği yerde kan uyuşumu sağlanır mı?

Sanmıyorum!

Bundan sonra ne kadar başarılı olursa olsun, hiçbir şey eskisi gibi olmaz gibi!

Niye biliyor musunuz?

Sevgi parayla satın alınmıyor ki parayla satılsın.

İçinde sevgi olmaz da ondan olmaz.

Anıları onu yiyip bitirir!

Mutluymuş gibi görünür ya, o da ‘Çakma’ olur.

Çakma bir mutluluk da sırıtır!

*

Baksanıza AKP’li olarak düzenlediği konsere maalesef kimse gelmemiş.

Sayın Başkan da:

‘Fenerbahçe- Benfica maçı’ nedeniyle böyle oldu demiş.

Orhan Gencebay’ın ‘Bir teselli ver’i geldi aklıma!

*

Ne diyeyim!

Sahiden de Allah kimseyi gördüğü günden geri koymasın!

Amin!..