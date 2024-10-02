Olmayan evi kiraya verip vatandaşları dolandırıyordu

Bursa'da, internet üzerinden kiralık ev ilanları vererek ve yedek parça satışlarıyla vatandaşları dolandıran bir şüpheli, 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranırken yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ve tehdit suçlarından hakkında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali G.'yi fiziki takip sonucunda tespit etti. Aranması olan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalarda, Ali G.'nin farklı adreslerde saklandığı belirlendi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile işbirliği içinde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Hüdavendigar Mahallesi'nde bir arkadaşının evinde kaldığını tespit eden ekipler, şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali G., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı mücadelelerine devam edeceğini bildirdi.