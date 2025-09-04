Olmaz denilen oldu 50 şehirde o fiyat aşıldı. Günaydın Türkiye! Yaparsa AKP yapar

Enflasyonun önlemez yükselişi her şeye zam olarak yansıyor. Seri zamların vazgeçilmez ürünleri, alkollü içecek, türün ürünleri ve akaryakıt fiyatları da yükselişini sürdürüyor.

Bugün güne motorine yapılan zamla uyandık. 2 lira 05 kuruşluk zam. 50 şehirde motorinin litre fiyatının 56 TL'yi geçmesine neden oldu.

Zamma isyan eden sürücüler "Yakında restoranlarda kullanılan yanık yağları alkolle karıştırıp kendi yakıtımızı üreteceğiz. Başka çaremiz kalmadı. Bütçe açığını kapatmak için yapılan zamlar canımızı yakmaya devam ediyor. Burada 10 kişiyiz 7'miz AKP'ye oy verdik. Şu an 7'miz de pişmanız ama kendi ayağımıza sıktık. Ellerimiz kırılsaydı da oy atmasaydık. Asgari ücret 22 bin 104 TL. Bu parayla kaç litre yakıt alınıyor? İktidar partisi hesaplasın. Sözde açlıktan ölen Almanya'da asgari ücretli kaç litre alıyor. Bunu da hesaplasınlar. Bir de Türkiye'de çalışan kesimin yüzde 50'sinden fazlası asgari ücretli. Almanya'da bu oran yüzde 5" dediler.

Bir başka vatandaş ise "Bu ısınma turu. Önümüzdeki hafta 1 TL indirim yapar. Sonra bir bindirim daha motorinin litresi 57 TL'yi aşar. Benzine de okkalı bir zam aynı seviyeye gelir. Düşünün adam malzeme kullanıyor. İşçi çalıştırıyor. Elektrik harcıyor. Arabayı 1 milyona satıyor. Faturada satış fiyatı gözüküyor. İktidar partisi ise hiç bir şey yapmadan vergileri bindiriyor. O aracı suya sabuna dokunmadan 2 milyona vatandaşına satıyor. Bu vatandaş her şeyi hak ediyor" diye konuştu.