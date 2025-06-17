Olmaz denilen oldu... Aile Sağlık Merkezleri kapanıyor!

Çok sayıda Aile Sağlık Merkezi'nin kapanması endişe vermeye başladı. Kapanan merkezlere en son Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Gaziosmanpaşa ASM eklendi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Aile Sağlık Merkezleri, tüm fiziki, idari ve mali sorumluluklarını üstlenen aile hekimleri, fahiş kiralar karşısında zor günler yaşıyor. AHEF Başkanı Türkü Yağmur Nehir “Mevcut ödenekler yetersiz. Yüzün üzerinde aile sağlık merkezi, kira kaynaklı hukuki süreçle karşı karşıya” sözleri ile gelinen noktayı gözler önüne serdi.

Bulunduğu bölgede binlerce vatandaşa hizmet veren Aile Sağlık Merkezleri (ASM) artan maliyetler nedeniyle kapanmaya başladı. ASM’ler her ay, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen cari gider ödeneğiyle faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Kira, stopaj, temizlik personeli maaşları, SGK primleri, tıbbi ve sarf malzemeleri gibi birçok kalemdeki giderler buradan karşılanıyor. Memur maaşlarına endeksli şekilde artırılan ödenekler, enflasyonun ve fahiş kira artışlarının etkisiyle yetersiz kaldı.

Birçok merkez ise kirada kaldıkları binaların kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle binaları boşaltmak zorunda kaldı.

KİRA KRİZİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİ KAPATIYOR

Yüksek kira bedelleri nedeniyle Türkiye genelinde çok sayıda Aile Sağlığı Merkezi (ASM) faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalıyor. Özellikle büyükşehirlerde artan maliyetler karşısında sağlık hizmeti sunan hekimler, alternatif çözüm bulamadan merkezlerini kapatıyor. Son olarak Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Gaziosmanpaşa ASM bu nedenle kapandı.

EV SAHİPLERİ ASM’YE KİRAYA VERMEK İSTEMİYOR

Aile hekimlerinin sosyal medya gruplarında yaptığı paylaşımlara göre, bölgelerdeki yüksek kiralar nedeniyle mülk sahipleri ASM’lere kiralama yapmaya yanaşmıyor. Bir doktor, “Belediyeler de bu konuda yardımcı olmuyor” ifadesiyle yaşadıkları sıkıntıyı dile getirirken, bir başka doktor ise İstanbul Erenköy’de iki ASM’nin kapandığını, kendi görev yaptıkları binada 55 bin TL kira, 20 bin TL stopaj ve 7 bin TL aidat ödediklerini aktardı.

BELEDİYE BİNASI İÇİN 10 KAT KİRA ARTIŞI İSTENDİ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, birçok ASM’nin tahliye davalarıyla karşı karşıya olduğunu ya da kapandığını belirtti. Dr. Nehir, sadece İstanbul’da çok sayıda ASM’nin boşaltıldığını ifade ederek, “Örneğin, Ankara’da Keçiören Belediyesi’ne ait bir binada hizmet veren ASM’ye yapılan yeni kira teklifinde on katına yakın artış talep edildi. Reddedilince tahliye süreci başlatıldı” dedi.

HEKİMLER MERKEZ ARAYIŞINA ZORLANIYOR

Artan giderlerin yalnızca bir kısmının ödenekle karşılanabildiğini söyleyen Nehir, “Kalan kısım doğrudan hekimlerin cebinden çıkıyor. Bu sürdürülebilir bir yapı değil. Doktorlarımız, sağlık hizmeti sunmak yerine yeni yer bulmakla meşgul hale geldi” ifadelerini kullandı.

DEPREME DAYANIKSIZ RAPORUYLA TAHLİYE EDİLEN ASM’LER

Dr. Nehir, birçok ASM’nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle, yeni yer tahsis edilmeden tahliye edildiğini belirterek, “’Binanız uygun değil, çıkın’ deniyor ama yer göstermiyorlar. Özellikle büyükşehirlerde yeni bir yer bulmak neredeyse imkânsız hale geldi” dedi. Bu nedenle birçok merkezin tamamen kapandığını, personelin işsiz kaldığını ve hekimlerin tayin talep ettiğini aktardı.

“KAMUYA AİT BİNALAR İNŞA EDİLMELİ”

AHEF Başkanı, ASM’lerin kamuya ait, depreme dayanıklı, sabit binalarda hizmet vermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca kira sözleşmelerinin Sağlık Bakanlığı güvencesiyle yapılması gerektiğini ifade eden Nehir, cari gider ödeneğinin memur zammına göre değil, piyasa koşullarına göre güncellenmesi çağrısında bulundu.