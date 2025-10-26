Şoke eden olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı. Parka gelen genç bir kadın, kucağındaki 3 aylık bebeği bankta oturan B.İ.’ye bırakıp, babasının alacağını söyledi. Uzun süre kimsenin gelmemesi üzerine B.İ., durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Bebek, sağlık kontrolü için ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Durumu iyi olan bebek daha sonra Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık 1 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler bebeğin G.K. tarafından bırakıldığını belirlendi. G.K. gözaltına alındı.

Genç kadın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.