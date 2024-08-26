Olmaz olsun böyle baba. Doğum gününe gitmek isteyen kızını boğup kanepeye koydu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. 18 yaşındaki Eylem Sevilen, tartıştığı babası tarafından boğularak öldürüldü. Acımasız baba sonrasında kızını kanepeye koydu. Genç kızın cansız bedenini işten gelen annesi buldu.

Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olan Murat Sevilen 18 yaşındaki kızı Eylem ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Sevilen, kızını boğarak öldürdü. Cinayet sonrası olay yerinden kaçan katil baba, kızının cansız bedenini ise kanepeye koydu.

Genç kızın cansız bedenini işten eve gelen annesi buldu. Kızını öldüren Murat Sevilen cinayetten saatler sonra polise teslim oldu.

Baba Sevilen'in emniyetteki ilk ifadesinde, kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Sevilen çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.