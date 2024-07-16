Ölmeden önce çektiği son video ortaya çıktı. Çeşme'deki yangın faciasında hayatını kaybetmişti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ölmeden önce çektiği son video ortaya çıktı. Çeşme'deki yangın faciasında hayatını kaybetmişti

Çeşme'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Mine Elmas'ın yangın esnasında kaçmaya çalıştıklarını anlattığı video ortaya çıktı.

Çeşme'de orman yangınında hayatını kaybeden 3 kişiden Mine Elmas'ın (35) çektiği son görüntüde Elmas'ın yangının evlerine yaklaştığını, çocukları ve komşularıyla kaçmaya çalıştıklarını anlattığı anlar ortaya çıktı.


VALİ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemelerde bulunup, görevlilerden bilgi aldı. Vali Elban, yangının bölgedeki 4 vatandaşın bahçesinde çalışma yapılırken çıktığını belirterek, "Ekiplerimiz alana hızlıca müdahale etti. Yangın, saat 14.30 itibarıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bu sırada yangının tehdit edebileceği yerleşim yeri olarak iki yerleşke vardı. Biri sol tarafımızdaki iki büyük yazlık site. Arkadaşlarımız, yangını yazlık sitelere ulaşmaması için hızlıca tedbir aldı ve tahliye ettik. Diğer taraftan da hemen yanımızda olan bölgede 4 ev var. Arkadaşlarımız, buraya da hızlıca müdahale ediyorlar. Vatandaşlar ne tarafa gideceğini bilememiş. Yangın tamamen sonlandıktan sonra 3 arkadaşımızın hayatını kaybettiğini belirledik. Yangına sebebiyet veren 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı" dedi.

Vali Süleyman Elban, alevlerin tehdit ettiği bölge sakinlerinden 1'i çocuk 5 kişinin de ekipler tarafından kurtarıldığını söyledi.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Cenazeler yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangından sağ kurtulanlar arasında Hilmi Coşkunöz'ün eşi, çocuğu ve Mine Elmas'ın 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi. Adli tıp kurumu önünde otopsi işlemlerinin bitmesini bekleyen Hilmi Coşkunöz'ün eşi Simay Coşkunöz'ün ise bacaklarında çizikler ve yanıklar olduğu görüldü.

YARDIM ETMEK İSTERKEN ALEVLERİN ARASINDA KALMIŞ

Hayatını kaybeden ve akraba olan 3 kişinin, dumandan etkilenmemek için yangının aksi yönüne kaçmaya çalıştıkları, Mine Elmas'ın kanser hastası Mesut Coşkunöz ile oğlu Hilmi Coşkunöz'e yardım etmek isterken alevlerin arasında kaldığı öğrenildi. Elmas'ın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı son görüntü de ortaya çıktı. Görüntüde, Mine Elmas'ın yangının evlerine yaklaştığını, çocukları ve komşularıyla kaçmaya çalıştıklarını anlatarak, "Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Şu anda dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. 4 yetişkin 3 çocuk var" dediği anlar yer aldı.

81656-5.jpg

81656-3.jpg

81656-1.jpg

81656.jpg

İlgili Haberler
Çeşme'deki orman yangınında kahreden detay. Ölenler baba oğul ve yeğen çıktı
İzmir'deki yangın hava trafiğini etkiledi. Adnan Menderes Havalimanı'na inişler durduruldu
Tatil cenneti küle döndü. Dumanlar her yerden görülüyor. Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son Haberler
Arjantin'e ırkçılık soruşturması. FIFA devreye girecek Spor
Arjantin'e ırkçılık soruşturması. FIFA devreye girecek
Osmaniye'de terör operasyonu: 2 gözaltı Gündem
Osmaniye'de terör operasyonu: 2 gözaltı
İsrail'in Gazze saldırısında bir gazeteci daha hayatını kaybetti Dünya
İsrail'in Gazze saldırısında bir gazeteci daha hayatını kaybetti
İtalya'da sıcak hava 4 can aldı! 13 kentte kırmızı alarm verildi Dünya
İtalya'da sıcak hava 4 can aldı! 13 kentte kırmızı alarm verildi
Evinde bunu yapanlar yandı. Hazır olun büyük para cezaları geliyor Ekonomi
Evinde bunu yapanlar yandı. Hazır olun büyük para cezaları geliyor
Bayburt'u sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü Gündem
Bayburt'u sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü