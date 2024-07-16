Ölmeden önce çektiği son video ortaya çıktı. Çeşme'deki yangın faciasında hayatını kaybetmişti

Çeşme'de orman yangınında hayatını kaybeden 3 kişiden Mine Elmas'ın (35) çektiği son görüntüde Elmas'ın yangının evlerine yaklaştığını, çocukları ve komşularıyla kaçmaya çalıştıklarını anlattığı anlar ortaya çıktı.



VALİ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemelerde bulunup, görevlilerden bilgi aldı. Vali Elban, yangının bölgedeki 4 vatandaşın bahçesinde çalışma yapılırken çıktığını belirterek, "Ekiplerimiz alana hızlıca müdahale etti. Yangın, saat 14.30 itibarıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bu sırada yangının tehdit edebileceği yerleşim yeri olarak iki yerleşke vardı. Biri sol tarafımızdaki iki büyük yazlık site. Arkadaşlarımız, yangını yazlık sitelere ulaşmaması için hızlıca tedbir aldı ve tahliye ettik. Diğer taraftan da hemen yanımızda olan bölgede 4 ev var. Arkadaşlarımız, buraya da hızlıca müdahale ediyorlar. Vatandaşlar ne tarafa gideceğini bilememiş. Yangın tamamen sonlandıktan sonra 3 arkadaşımızın hayatını kaybettiğini belirledik. Yangına sebebiyet veren 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı" dedi.

Vali Süleyman Elban, alevlerin tehdit ettiği bölge sakinlerinden 1'i çocuk 5 kişinin de ekipler tarafından kurtarıldığını söyledi.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Cenazeler yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangından sağ kurtulanlar arasında Hilmi Coşkunöz'ün eşi, çocuğu ve Mine Elmas'ın 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi. Adli tıp kurumu önünde otopsi işlemlerinin bitmesini bekleyen Hilmi Coşkunöz'ün eşi Simay Coşkunöz'ün ise bacaklarında çizikler ve yanıklar olduğu görüldü.

YARDIM ETMEK İSTERKEN ALEVLERİN ARASINDA KALMIŞ

Hayatını kaybeden ve akraba olan 3 kişinin, dumandan etkilenmemek için yangının aksi yönüne kaçmaya çalıştıkları, Mine Elmas'ın kanser hastası Mesut Coşkunöz ile oğlu Hilmi Coşkunöz'e yardım etmek isterken alevlerin arasında kaldığı öğrenildi. Elmas'ın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı son görüntü de ortaya çıktı. Görüntüde, Mine Elmas'ın yangının evlerine yaklaştığını, çocukları ve komşularıyla kaçmaya çalıştıklarını anlatarak, "Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Şu anda dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. 4 yetişkin 3 çocuk var" dediği anlar yer aldı.