Ölmeden önceki videosu ortaya çıktı. Vahşi cinayete kurban gitmişti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Vahşi bir şekilde öldürülen Ayşe Tokyaz'ın yeni bir videosu ortaya çıktı.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi valizin içinde Eyüpsultan'da yol kenarına atılan Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son videosu ortaya çıktı.

Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra cesedi valizin içinde Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz’ın öldürülmeden önceki videosu ortaya çıktı.

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Ayşe Tokyaz'ın son videosunu kardeşi Esra Tokyaz, kendi sosyal medya hesabından "Nasıl da hissetmiş bebeğim melek olacağını" sözleriyle paylaştı.

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"HAKKIMI HELAL ETMEDİĞİM İNSANLAR VAR"

Ayşe Tokyaz, 20 saniyelik videoda, "Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video ömrüm boyunca sizlere armağan olsun. Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var" ifadelerini kullandı.

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