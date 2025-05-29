Ölmek isteyen kızı polis durdurdu



Olay, gece saatlerinde Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik bunalım yaşadığı belirtilen ve kısa süre önce babasını kaybettiği öğrenilen H.K. (18), cadde üzerindeki bir inşaatın 3. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Genç kızı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, H.K.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Gencin intihar girişimi, polis ekiplerinin müdahalesiyle engellendi.