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Milliler Dünya Kupası'nda bu kez Haiti'ye takıldı

Ampute Milli Takımı, Haiti ile yenişemedi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 21:27
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Olsun bu da nazar boncuğunuz. Ampute Milli Takımı Dünya Kupası'nda Haiti ile berabere kaldı

Milliler Dünya Kupası'nda bu kez Haiti'ye takıldı
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Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu 3. maçında Haiti ile karşılaştı.

TFF Riva Tesisleri'nde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken, maçın ilk golü 15. dakikada Haitili El Principe Richard'dan geldi. Türkiye'nin beraberlik golü ise 23. dakikada Kemal Güleş'in ayağından geldi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla beraber gruptaki 3. maçını tamamlayan milliler, grubun ilk maçında Fransa'yı 3-0, ikinci maçında ise Liberya'yı 5-0 mağlup etmişti. Milli takım, 2. maçın ardından son 16 turuna geçmeyi garantilemişti. Milliler, son 16 turunda Arjantin ile karşılaşacak

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