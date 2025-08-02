Olta Balıkçılığı Turnuvası’nda eğlenceli anlar

Kaynak: İHA
Olta Balıkçılığı Turnuvası’nda eğlenceli anlar

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Olta Balıkçılığı Turnuvası renkli anlarla geride kaldı.

Sorgun Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği SORFEST, olta balıkçılığı etkinliğiyle başladı. Sorgun Mükremin Göleti Millet Bahçesinde düzenlenen turnuvada amatör balıkçılar bir araya geldi. Çocuklar için kurulan sahnede yüz boyama ve oyun aktiviteleri düzenlendi. Her yaştan ziyaretçi eğlenceli anlar yaşadı.

Turnuvanın gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, "Amacımız doğayla barışık, çevre bilinci yüksek bireylerin yetişmesine katkı sağlamak ve aynı zamanda vatandaşlarımızı farklı etkinliklerle buluşturmaktı. Katılımdan son derece memnunuz. Bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

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