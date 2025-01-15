Oltasına 2.5 metre boyunda yayın balığı takıldı

Tekneyle Meriç Nehri’ne açılan Yaman, uzun süren bir çabanın ardından balığı yorduktan sonra teknesine çıkarmayı başardı. Yaman, bu büyüklükte bir balıkla karşılaştığı için oldukça heyecanlıydı.

YAVRU YAYIN BALIKLARI İÇİN AVIN BERETKETLİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Erdal Yaman, yakaladığı balığın 2.45 metre boyunda ve 69 kilogram ağırlığında olduğunu ifade ederek, uzun süredir bu büyüklükte bir balık yakalamadığını söyledi. Yaman, bu tür bir avın oldukça bereketli geçtiğini ve yakaladığı balığı restoranlara satacağını açıkladı.