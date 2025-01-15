Oltasına 2.5 metre boyunda yayın balığı takıldı

Kaynak: DHA
Oltasına 2.5 metre boyunda yayın balığı takıldı

Edirne'nin Meriç ilçesinde, Karayusuflu köyünde balıkçılık yapan 70 yaşındaki Erdal Yaman’ın ağına, 2.45 metre boyunda ve 69 kilogram ağırlığında büyük bir yayın balığı takıldı.

Tekneyle Meriç Nehri’ne açılan Yaman, uzun süren bir çabanın ardından balığı yorduktan sonra teknesine çıkarmayı başardı. Yaman, bu büyüklükte bir balıkla karşılaştığı için oldukça heyecanlıydı.

YAVRU YAYIN BALIKLARI İÇİN AVIN BERETKETLİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Erdal Yaman, yakaladığı balığın 2.45 metre boyunda ve 69 kilogram ağırlığında olduğunu ifade ederek, uzun süredir bu büyüklükte bir balık yakalamadığını söyledi. Yaman, bu tür bir avın oldukça bereketli geçtiğini ve yakaladığı balığı restoranlara satacağını açıkladı.

Son Haberler
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında soru sayısı 120'ye çıkarıldı
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında soru sayısı 120'ye çıkarıldı
'Kız arkadaşım sığınma evinde' dedi köprüden atlamak istedi
'Kız arkadaşım sığınma evinde' dedi köprüden atlamak istedi
Telefon şarjı yüzünden iki grup birbirine girdi
Telefon şarjı yüzünden iki grup birbirine girdi
MasterChef şampiyonu Onur hayalindeki mesleği açıkladı! Kerem hayranları topa tuttu
MasterChef şampiyonu Onur hayalindeki mesleği açıkladı! Kerem hayranları topa tuttu
2 milyon liranın aylık getirisi değişti İşte en yüksek faiz veren bankalar
2 milyon liranın aylık getirisi değişti İşte en yüksek faiz veren bankalar