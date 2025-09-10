Oltaya dev balık takıldı: Amatör balıkçı şaşkına döndü! Tam 2 metre boyunda, 70 kilo ağırlığında

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa’nın Salihli ilçesinde amatör balıkçı, Demirköprü Baraj Gölü’nde kendi boyundan büyük dev bir yayın balığını oltayla yakaladı. Kocaman balık, çevrede büyük şaşkınlık yarattı.

Salihli’de çiftçilik yapan ve boş zamanlarında amatör balıkçılıkla uğraşan Ali Osman Şahin, oğluyla birlikte Salihli ve Köprübaşı ilçeleri arasındaki Demirköprü Baraj Gölü’nde balık avına çıktı.

oltaya-dev-balik-takildi-amator-balikci-saskina-dondu-yenicag-1.jpg

Balıkçının oltasına boyu 2 metreyi geçen, yaklaşık 70 kilo ağırlığında bir yayın balığı takıldı. Uzun çabalar sonunda hayatında ilk kez bu kadar büyük bir balık yakalayan Şahin, balıkla poz vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

oltaya-dev-balik-takildi-amator-balikci-saskina-dondu-yenicag-2.jpg

“İLK DEFA BU KADAR BÜYÜK BALIK YAKALADIM”

Yakaladığı balıktan dolayı büyük heyecan duyan Şahin, “İlk defa bu kadar büyük balık yakaladım. Umarım bundan sonra da daha büyük yayın balığı yakalarım” dedi.

