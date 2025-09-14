Oltaya takılan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA
Hatay'ın Arsuz ilçesinde balık misinasına dolanan ve iğne batmasıyla yaralanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Arsuz ilçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde bir kedi, balık misinasına dolandı. Durumu fark eden vatandaşlar kendi imkanlarıyla iğneyi ve misinayı çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yaralı kediyi kurtararak İskenderun Kedi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti. Yetkililer, vatandaşları doğada bırakılan balık misinalarının ve benzeri atıkların hayvanlar için büyük tehlike oluşturduğunu belirterek dikkatli olunması çağrısında bulundu.

