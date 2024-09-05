Oltaya takılan sazan balıkçının dizinde bebek gibi sallandı

Kaynak: İHA
Oltaya takılan sazan balıkçının dizinde bebek gibi sallandı

Edirne’de bir gölette amatör balıkçı 16 kiloluk sazanı oltayla yakaladı. Oltaya yakalanan sazan balıkçının dizinde bebek gibi sallandı.

Edirne’nin Havsa ilçesinde amatör bir balıkçı, gölette oltayla 16 kilogram ağırlığında sazan balığı yakaladı.

Amatör balıkçı İdris Özocak, yakaladığı sazan balığını bebek gibi ayaklarında salladı.
Özocak, “Arkadaşlarımızla daha önce de sazan balıkları yakaladık. Oltayla çıkarılabilecek en büyük balıklardan bir tanesi. Daha önce hiç karşılaşmamıştık. Bize nasip oldu. İlk yakaladığım esnada aşırı bir adrenalin hissettim. Biraz zorlasa da bizi karaya çıkartabildik. Espri yapmak için balığı 'uyusun da büyüsün' şarkısıyla salladık. O anları da video çekerek sosyal medya hesabımıza attık” dedi.

Yakalan 16 kilogram balığın, 12 kişi tarafından yenilerek tüketildiği öğrenildi.

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