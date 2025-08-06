Ölü köpekler ormanlık alanda bulundu

İl merkezine bağlı Çamlıca Mahallesi’ndeki belediyeye ait hayvan sığınağının yaklaşık 250 metre ilerisindeki ağaçlık bölgede, hayvan hakları savunucuları tarafından 1’i gebe 4 köpek cansız olarak keşfedildi. Hayvanseverler durumu kolluk güçlerine haber verirken, olay yerine gelen görevliler alanı araştırdı.

Barınağa giderek kayıt yapan aktivist Mahmut Tonyalı, bir gün önce paylaştığı videolarda boş yemek ve su kaplarını vurgulamış, pek çok köpeğin açlık ve susuzluktan öldüğünü iddia etmişti.

"Koşullar çok kötü" diyen Tonyalı, tesiste çalışan eksikliği bulunduğunu ve hayvanların ihmal edildiğini öne sürmüş, bir hayvanın susuzluktan diğerinin idrarını içtiğine şahit olduğunu belirtmişti.

Önceki görüntülerin sosyal medyada yaygınlaşmasının ardından Gümüşhane Belediyesi suçlamaları reddederken, Gümüşhane Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Bu olayın sonrasında hayvanseverler, ormanlık alanda bulunan köpeklerin enjeksiyonla uyutularak öldürüldüğünü ve bölgeye bırakıldığını iddia etti. Yere gelen Gümüşhane Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hüsnü Şenel ve Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Mazman ile hayvan hakları savunucuları arasında tartışma çıktı.

Diğer yandan hayvanseverler konunun gündeme gelmesinin ardından barınağa alınmadıklarını öne sürdü.