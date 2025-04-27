"Ölü Ozanlar Derneği" Eyüpsultan'da sahnelendi

"Ölü Ozanlar Derneği" oyunu Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezinde sahnelenendi.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, sanatseverleri kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda yazar Nancy H. Kleinbaum’un aynı adlı eserinden, Gökçe Biçer tarafından tiyatro sahnesine uyarlanan ve Hakan Altıner’in yönettiği “Ölü Ozanlar Derneği” oyunu, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi.

Dekor, kostüm ve tasarımı Tülin Pural’a ait oyunun kadrosunda Hakan Altıner, Tayfun Yılmaz, Kahraman Sivri, Berkay Şengil, Furkan Kapsız, Cem Bayurgil ve Metin Hasgül’ün yer aldı.

Oyun, ergenlik çağındaki birkaç gencin, katı disiplinli bir yatılı okulda yaşadığı çatışmaları, hayalleri ve özgürlük mücadelesini konu alıyor. Aile baskısı, başarı kaygısı ve bireysel seçimler arasında sıkışıp kalan gençlerin, öğretmenleri John Keating’in rehberliğinde kendi seslerini bulma çabaları izleyiciyi derinden etkiliyor.