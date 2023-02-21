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Ölüdeniz fay hattı nedir? Ölüdeniz fay hattı nereden geçiyor?

Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketinin ardından vatandaşlar Türkiye’deki fay hatlarını araştırmaya başladı. Araştırılan fay hatlarından biri de Ölüdeniz fay hattı. Peki, ölüdeniz fay hattı nereden geçiyor? Ölüdeniz fay hattı nedir?

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 18:54
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Ölüdeniz fay hattı nedir? Ölüdeniz fay hattı nereden geçiyor?

Ölüdeniz fay hattı nedir? Ölüdeniz fay hattı nereden geçiyor?
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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından insanlar Türkiye üzerindeki fay hatlarını Google arama motorlarında aratıyor. Prof. Şükrü Ersoy’a göre bu deprem Ölüdeniz fay hattında yer alıyor. Peki, ölüdeniz fay hattı nereden geçiyor? Ölüdeniz fay hattı nedir?

ÖLÜDENİZ FAY HATTI NEDİR?

Ölüdeniz fayı isminden zannedileceği üzere bizim bölgemizde yer alan veya Muğla’dan geçen bir fay hattı değil. Ölüdeniz fay hattı Doğu Anadolu fayının güneyinden devam etmekte olan bir fay hattıdır.

Suriye, Lübnan, İsrail üzerinden devam eden bir fay olmakla beraber Kuzey-Güney yönünde yer alan bir fay hattıdır.

Bu fay hattı üzerinde meydana gelen depremler mevcut stresini, Ölüdeniz fay hattında da etkili bir şekilde gösterebilir.

Bu fayların Muğla fay hatları ile bir ilgisi olmamakla beraber orada yaşanan herhangi bir depremin Muğla’yı etkilemesi söz konusu değildir.

Ülkemizin Muğla civarında mevcut birkaç fayı bulunmaktadır.

Aktif fay hattı haritamıza göre; Burdur Fethiye fay hattı, Gökova fayı, Muğla-Yatağan fayı ve Milas fay hattımız mevcut.

Bu dört ana fay sistemi bu bölgede etkin olmaktadır.

ÖLÜDENİZ FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Ölüdeniz fayı Yayladağ'ın doğusundan gelerek Amik ovası içinde sonlanmaktadır.

Akdeniz yitim zonundan gelerek Amik ovası boyunca uzanan yitim zonu Arap platformuyla Toros bloğu arasındaki yitimi sağlamakta ve bu yitim sonucu da yanal atımlı fay olarak Türkoğlu ile Gölbaşı arasındaki fay hattı gelişmektedir.

Ölüdeniz fay hattı Hatay'ın güneyinden geçmekle birlikte Suriye, İsrail, Ürdün, Lübnan siyasi sınırlarına uzanmaktadır.

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