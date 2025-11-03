Türkiye’de sahte diploma çetesinin ardından bu kez de sahte tapu çetesi belirdi. Ankara’nın Çubuk Tapu Müdürlüğü’nde görev yapan Ş.B., çetenin, kimsesiz kişilere ve yurtdışında yaşayan vatandaşlara ait taşınmazların sahte evraklarla el değiştirdiğini tespit etti.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, memur Ş.B.'nin e-Devlet üzerinden yapılan bir tapu devrinde sahte evrak olduğunu anlayınca yaşanan olayı savcılığa bildirdi.

Yaşanan olay sonrası Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda büyük bir tapu dolandırıcılığı şebekesini ortaya çıkardı.

100 MİLYON LİRAYI AŞAN VURGUN

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk çalışmalarda sahte imzalar, mühürler ve kimliklerle düzenlenen belgeler üzerinden yapılan işlemlerle birçok tapunun el değiştirdiği tespit edildi. Bu yolla yapılan vurgunun büyüklüğünün 100 milyon lirayı aştığı belirlendi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

İlk operasyonda müteahhit Y.O., tapu memuru H.N.S., emlakçılar H.Y., M.B. ve T.T., esnaf M.K., arsa alım satımcısı H.G. ve üniversite öğrencisi Y.İ.O. gözaltına alınırken, bazı şüphelier sahte evraklarla tapu devri işlemi yaparken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 8 kişi, çıkarıldıkları Çubuk Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, rüşvet ve örgüt kurma” suçlarından tutuklandı.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Polis ekipleri, şüpheli kişilerin tapu müdürlüğünde sahte evrakla işlem yaptıkları anları da kamerayla belirledi. Operasyonun görüntülerinde çete üyelerinin evrakları teslim ettiği ve işlem yaptığı anlar kare kare yer aldı.