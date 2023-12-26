Ölüm 1 metreyle teğet geçti! 5 kişi bir anda dondu kaldı

Amasya'nın Suluova ilçesi Yeni Mahalle’de fırtına sebebiyle kopan çatılar, iki aracın üstüne düştü.

Geçtiğimiz cumartesi günü etkili olan fırtına nedeniyle meydana gelen olayda, hafif ticari araçta hasar oluştu.

Etrafa dağılan kutuları toplamaya çalışan iş yeri sahibi Emrah Erdem, aracının üstüne düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ARABAMA DÜŞTÜĞÜME SEVİNDİM"

“Mal canın yongasıdır. Ama canımızı araba kurtardı. Çatının arabama düştüğüne sevindim” diye konuşan Erdem, fırtına anında herkesin panik yaşadığını belirtti. “O anda beş kişiydik. Araba olmasaydı bir faciaya dönüşebilirdi. Allah’a şükrettim” dedi.