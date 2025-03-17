'Ölüm Adası' Koh Tao yine can aldı! Tekne cayır cayır yandı: 26 yaşındaki İngiliz turist hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA

Tayland'ın Koh Tao adası yakınlarında 22 kişinin bulunduğu bir dalış teknesinde meydana gelen angında 26 yaşındaki İngiliz turist Alexandra Clarke hayatını kaybetti. Dalış tanklarının neden olduğu patlamalarla başlayan yangının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tayland'ın güneyinde bulunan ve son yıllarda meydana gelen şüpheli ölümler nedeniyle "ölüm adası" olarak adlandırılan Koh Tao adası açıklarında bir dalış teknesinde yangın çıktı.

olum-adasi-yine-can-aldi-26-yasindaki-ingiliz-turist-hayatini-kaybetti-1.jpg

Dün yerel saatle 10:00'da çıkan yangında 26 yaşındaki İngiliz turist Alexandra Clarke hayatını kaybetti. Yangın sırasında teknede bulunanlara ilk müdahale çevredeki feribotlar aracılığıyla gerçekleştirildi.

olum-adasi-yine-can-aldi-26-yasindaki-ingiliz-turist-hayatini-kaybetti-3.jpg

TEKNEDE 22 KİŞİ VARDI

Tayland Polis Şefi Sermphan Sirikhong olayla ilgili bugün yaptığı açıklamada, yangın sırasında teknede 2 mürettebat, 4 dalış personeli ve 16 turist olmak üzere 22 kişi bulunduğunu belirtirken, kayıp İngiliz turistin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

olum-adasi-yine-can-aldi-26-yasindaki-ingiliz-turist-hayatini-kaybetti-2.jpg

Sermphan, yapılan ilk incelemelerde yangının teknede dalış tankları doldurulduğu sırada çıktığı ve patlamalara yol açtığını belirtirken, Clarke'ın da bu sırada teknenin tuvaletinde olduğunu ifade etti.

olum-adasi-yine-can-aldi-26-yasindaki-ingiliz-turist-hayatini-kaybetti-5.jpg

"TEKNEDE PATLAMALAR YAŞANDI"

Olaya ilk müdahaleyi yapan feribottaki görgü tanıklarının ifadesinde, yangın sırasında teknede patlamalar yaşandığını ve bazı turistlerin panik halinde suya atladıklarını belirtti.

olum-adasi-yine-can-aldi-26-yasindaki-ingiliz-turist-hayatini-kaybetti-6.jpg

Güvertesi tamamen yanan tekne incelemeler için adaya çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

olum-adasi-yine-can-aldi-26-yasindaki-ingiliz-turist-hayatini-kaybetti-8.jpg

Son Haberler
Bodrum'da 7 düzensiz göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı!
7 düzensiz göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı!
Göztepe’de işler iyi gitmiyor! Galibiyeti unuttular
Göztepe’de işler iyi gitmiyor! Galibiyeti unuttular
Altay düşme hattına demir attı!
Altay düşme hattına demir attı!
Google’dan büyük hizmet! Kaybolan telefonlar bulunacak
Google’dan büyük hizmet! Kaybolan telefonlar bulunacak
Kamyonetle drift yaparken yakalandı! Büyük ceza yedi...
Drift yaparken yakalandı! Büyük ceza yedi...