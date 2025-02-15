Ölüm aylığı kız çocuklarından kesilecek mi? DMM'den açıklama geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı sigortalı çalışanların vefat etmesi durumunda, aylıklarını belli şartlar altında kızları da alabiliyor. Son zamanlarda kız çocuklarının 18-25 yaşına geldikten sonra ölüm aylığının ilişkin kesileceğine yönelik iddialar kamuoyunun gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddialara yönelik açıklama yaptı.

ÖLÜM AYLIĞI KIZ ÇOCUKLARINDAN KESİLECEK Mİ?

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "2008'deki düzenleme ile birlikte ölüm aylığı alan kız çocuklarının, 18-25 yaşından sonra aylığı kesilecek" iddialarına yer verildiği anımsatıldı.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ölüm aylığı alan kız çocukları ile ilgili koşullar, gerek 2008 öncesi gerekse 2008 sonrası düzenlemelerde benzer niteliktedir. Ölüm aylığı alan kız çocuklarının, yaş şartını doldurması ile aylıklarının kesileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 2008 sonrası mevzuatta (5510 sayılı Kanunun 34. maddesi) ölüm aylığı alan kız çocuklarının aylıkları; evlenmesi, çalışmaya başlaması, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık alması hallerinde kesilmektedir. Kız çocukları için aylık bağlanmasında veya kesilmesinde öğrencilik niteliği veya yaş şartı bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."