Ölüm, baba ve oğlunu kaldırımda yürürken yakaladı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ölüm, baba ve oğlunu kaldırımda yürürken yakaladı!

Antalya'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen Yunus Tekerci (38) ile oğlu Adem Efe Tekerci'ye (8) çarptı. Kazada Tekerci ve oğlu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı lunapark önünde meydana geldi. Sakıp Sabancı Bulvarı istikametinden gelen Caner S. idaresindeki 34 GU 5081 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen Yunus Tekerci ile oğlu Adem Efe Tekerci'ye çarptı.

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OĞUL KAZA YERİNDE, BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Adem Efe Tekerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yunus Tekerci de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adem Efe Tekerci'nin cansız bedeni, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Yanındaki Şenay A. ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Caner S., ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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