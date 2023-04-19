Ölüm cami avlusunda yakaladı

Antalya'nın tarihi Muratpaşa Camisi'nin avlusundaki bankta bir erkek şahıs ölü bulundu.

Ölüm cami avlusunda yakaladı

İHA'nın haberine göre, olay saat,13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi, tarihi Muratpaşa Camisi'nin avlusunda meydana geldi.

Avludaki bankta yatar durumdaki şahsın uzun süre hareket etmemesinden şüphelenen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri 45 yaşlarındaki erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri çadır sistemi kurum ceset üzerine inceleme yaptı. Meraklı kalabalığın görmesini engellemek içinde duvar üstündeki demir korkuluklara da branda çekildi.

Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından, üzerinden kimlik çıkmayan cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni ve kimliği morgda yapılacak olan çalışmanın ardından belli olacak.

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