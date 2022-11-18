İşte uyku dostu ölüm çiçeğinin faydaları ve ilginç öyküsü

Ölüm çiçeği lavinia çiçeği ya da misk çiçeği olarak da bilinir.

Oysa adından ziyade ölüm çiçeği, çok güzel ve dikkat çekici özellikte çiçek açan bir bitki. Bahçe ve saksılarda kolaylıkla yetiştirilebiliyor.

Ölüm çiçeğinin çiçekleri çok güzel bir görünüme sahip. Bitki çiçek açarken önce tomurcuklar ortaya çıkıyor ardından tomurcukların olgunlaşmasından sonra muhteşem güzellikteki çiçekleri beliriyor.

ÖLÜM ÇİÇEĞİNE NASIL BAKILMALI?

Bakımında güneş ışığı büyük önem taşıyor. O nedenle bitkinin kesinlikle güneş görmesi gerekiyor. Gevşetilmiş toprak da çok önemli. Çiçeğin bakımında diğer bir önemli unsuru ise budama. Budama yapılara hastalıklı sürgünlerin uzaklaştırılması sağlıyor.

EKİMİ ÇOK DİKKATLİ YAPILMALI

Ölüm çiçeğinin dikimi için Mayıs-Haziran ayları olması gerekiyor. Dikiminden hemen önce ekim işlemi için açılan çukur iyice ıslatılmalıdır. Ekimde kullanılacak fidan toprağa dikilerek dip kısmı toprakla iyice örtülmelidir.

ÖLÜM ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI NELER?

Bulunduğu ortamlara büyüleyici bir güzellik katıyor. Oldukça hoş bir koku salıyor. Yatak odalarında bulundurulduğunda stresi azaltarak güzel bir uyku sağlıyor.

ÖLÜM ÇİCEĞİNİN ÖYKÜSÜ

Lavinia, Roma İmparatorluğu’nun baş kumandanı konumunda olan Titus Andronicus’un dillere destan güzellikteki kızı.

Titus’un savaşa gittiği bir gün düşmanı olan Tamora’nın iki oğlunun tecavüzüne uğruyor.

Titus Andronicus haberi alır almaz kızını kendi elleriyle öldürür ve sonrasında da bir tepeye gömüyor.

Günler ve aylar sonra mezarın üzerinden bir çiçek dünyaya merhaba diyor.

Çiçeğin adı o günden sonra Lavinia diğer adıyla ölüm çiçeği olarak hafızalarda yer ediniyor…