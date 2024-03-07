Ölüm döşeğindeki kayınvalidesinin verdiği bilgi ile yıkıldı. Yıllar sonra öğrendi

Bir kadın, Reddit’te, kayınvalidesinin ölümcül bir hastalığa yakalandığını ve ölmeden önce kendisine büyük bir sırrı açıkladığını anlattı. Neredeyse 10 yıl boyunca mutlu bir evliliğe sahip olan kadının dünyası, kayınvalidesinin söyledikleriyle başına yıkıldı.

Mutlu bir evliliğe sahip olduğunu ifade eden talihsiz kadın, Reddit’te kocası tarafından aldatıldığını söyleyerek yardım istedi ve "Kayınvalidemin söyledikleri tüm hayatımı alt üst etti. Bunu bana neden yaptığını bilmiyorum. Ne yapacağım konusunda bir fikrim yok” ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki kadın, 10 yıldır evli olduğu eşinin ihanetini öğrendikten sonra bu durumu kabullenemediğini ifade ederek Reddit’te yardım istedi. Reddit kullanıcıları ise genç kadının paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.