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  • Ölüm grubuna düşen Viktoria Plzen oyuncuları korkuyu endişeyi birlikte yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu

Ölüm grubuna düşen Viktoria Plzen oyuncuları korkuyu endişeyi birlikte yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu

Viktoria Plzen, Şampiyonlar Ligi'ne katıldığına pişman olmuş gibi. ÖLÜM GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Inter, Viktoria Plzen

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 13:45
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ÖLÜM GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Inter, Viktoria Plzen. Viktoria Plzen, Şampiyonlar Ligi'ne katıldığına pişman olmuş gibi

Ölüm grubuna düşen Viktoria Plzen oyuncuları korkuyu endişeyi birlikte yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu
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Çek ekibi Viktoria Plzen, Şampiyonlar Ligi'de kıtanın en zorlu, en güçlü takımlarıyla mücadele edecek. Kura çekimi sırasında futbolcuların tepkileri de sosyal meydada büyük yankı uyandırdı.

İşte o ölüm grubu:

Bayern Münih, Barcelona, Inter, Viktoria Plzen

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli olacak.

Avrupa Ligi kurası saat 14.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise saat 15.30'da başlayacak. Kura çekimi EXXEN'den ve UEFA'nın resmi internet sitesinden naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe, turnuvanın kura çekimine üçüncü torbadan katılacak. Trabzonspor ise kuraya dördüncü torbadan dahil olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Başakşehir turnuvanın kura çekimine birinci torbadan katılacak. Sivasspor ise dördüncü torbada.

Avrupa Ligi'nde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek.

Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Grup maçları ne zaman başlayacak?

İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

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