Ölüm mağarasında define avı. 3 defineciye mezar olmuştu. Eşkıyanın hazinesini arıyorlar

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, dört medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü tarih kenti Bursa'nın İznik'e geleceğini açıkladı. İlçede yaşayanları Papa Francis ziyaret heyecanı sardı.

İlçede alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. Bunu fırsat bilen define avcıları da soluğu Elbey Mahallesi Kızıltepe Mevkisi'ndeki Kızıltepe Mağarası'nda aldı. Gece yarısı ip merdivenle 30 metre derinliğe ulaşan mağaraya 3 define avcısı girdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Halk arasında "Ölüm mağarası" diye anılan mağarada 3 kafadar jeneratörle aydınlattıkları mağarada ünlü eşkıyanın yıllarca yağmadan elde ettiği hazinesini bulmak için çalışmaya başladı.

İznik ilçe jandarma komutanlığına bağlı jandarma ekipleri fiziki takip sonucu kaçak kazı yapan 3 defineciyi suçüstü yakaladı. Yapılan operasyon neticesinde A.D (58), H.A (66) ve F.Ç (45) adlı 3 şüpheli kazı yaptıkları mağarada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

3 KİŞİYE MEZAR OLDU

Olay yerinde yapılan incelemede, 30 metre derinliğinde çukur içerisinde 1 adet jeneratör ele geçirildi.

Öte yandan aynı yerde 2019 yılında yapılan izinsiz kazıda hazine arayan 3 define avcısı mağarada biriken karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

2023 yılında da yine aynı bölgede 9 erkek şahıs yakalandı. Mahkemeye çıkartılan 9 hazine avcısından 8'i tutuklandı.

Defineciler ünlü eşkıyanın hazinesini aradıkları için mağarayı kazdıklarını açıklıyor. Daha önce yakalanan define avcılarının üzerinden mağaranın hazinenin yerini gösteren harita çıkmıştı.