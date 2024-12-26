Ölüm mağarasında define avı. 3 defineciye mezar olmuştu. Eşkıyanın hazinesini arıyorlar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'nın İznik İlçesi'nde bulunan Kızıltepe Mağarası'nda bir dönemin ünlü eşkıyasının hazinesini sakladığı iddia edilen hazineyi bulmaya çalışan 3 defineci jandarma tarafından yakalandı. Daha önce aynı mağarada 3 define avcısı zehirlenerek ölmüştü.

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, dört medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü tarih kenti Bursa'nın İznik'e geleceğini açıkladı. İlçede yaşayanları Papa Francis ziyaret heyecanı sardı.

11.jpg

İlçede alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. Bunu fırsat bilen define avcıları da soluğu Elbey Mahallesi Kızıltepe Mevkisi'ndeki Kızıltepe Mağarası'nda aldı. Gece yarısı ip merdivenle 30 metre derinliğe ulaşan mağaraya 3 define avcısı girdi.

aw357315-07.jpg

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Halk arasında "Ölüm mağarası" diye anılan mağarada 3 kafadar jeneratörle aydınlattıkları mağarada ünlü eşkıyanın yıllarca yağmadan elde ettiği hazinesini bulmak için çalışmaya başladı.

aw357315-06.jpg

İznik ilçe jandarma komutanlığına bağlı jandarma ekipleri fiziki takip sonucu kaçak kazı yapan 3 defineciyi suçüstü yakaladı. Yapılan operasyon neticesinde A.D (58), H.A (66) ve F.Ç (45) adlı 3 şüpheli kazı yaptıkları mağarada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

aw357315-05.jpg

3 KİŞİYE MEZAR OLDU

Olay yerinde yapılan incelemede, 30 metre derinliğinde çukur içerisinde 1 adet jeneratör ele geçirildi.
Öte yandan aynı yerde 2019 yılında yapılan izinsiz kazıda hazine arayan 3 define avcısı mağarada biriken karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

aw357315-03.jpg

2023 yılında da yine aynı bölgede 9 erkek şahıs yakalandı. Mahkemeye çıkartılan 9 hazine avcısından 8'i tutuklandı.

Defineciler ünlü eşkıyanın hazinesini aradıkları için mağarayı kazdıklarını açıklıyor. Daha önce yakalanan define avcılarının üzerinden mağaranın hazinenin yerini gösteren harita çıkmıştı.

aw357315-08.jpg

aw357315-09.jpg

aw357315-01.jpg

aw357315-02.jpg

hazine.jpg

Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında yükselişe geçti
Borsa günün ilk yarısında yükselişe geçti
Afyonkarahisar'da 10 yıldır aranan şahıs yakalandı
Afyonkarahisar'da 10 yıldır aranan şahıs yakalandı
Asgari ücret Hopa'da protesto edildi:Bu parayla Mehmet Şimşek yaşasın
Asgari ücret Hopa'da protesto edildi:Bu parayla Mehmet Şimşek yaşasın
Türkiye liglerinde en şok gol yiyen takım belli oldu
Türkiye liglerinde en şok gol yiyen takım belli oldu
Göz sağlığını korumanın doğal yolu ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı! Bilim bakın ne diyor!
Göz sağlığını korumanın doğal yolu ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı! Bilim bakın ne diyor!