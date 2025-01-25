78 kişiye mezar olmuştu: Ölüm oteli faciasında tutuklu sayısı 9'a çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
78 kişiye mezar olmuştu: Ölüm oteli faciasında tutuklu sayısı 9'a çıktı

Bolu'da meydana gelen dehşet oteli yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybetmişti. Facia sonrası tutuklu sayısı 9'a çıktı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirdi. Facianın ardından ihmaller bir bir ortaya çıkarken soruşturma kapsamında 7 kişi daha tutuklandı. Toplamda tutuklu sayısı 9’a yükseldi.

8i9.webp

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN İSİMLERİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Grand Kartal Otel'de 21 Ocak günü çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

ii.jpg

TUTUKLU SAYISI 9’A YÜKSELDİ

Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9'a çıktı. İş güvenliği uzmanı E.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken gözaltında bulunan 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son Haberler
Sessiz sedasız ayrıldı: 13 yıllık evlilik tek celsede sona erdi
Sessiz sedasız ayrıldı: 13 yıllık evlilik tek celsede sona erdi
Buz gibi havada balık avı
Buz gibi havada balık avı
Göztepe, Romulo için son sözünü söyledi: Devre arasında satacaklar mı?
Göztepe, Romulo için son sözünü söyledi: Devre arasında satacaklar mı?
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! PKK şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! PKK şüphelisi tutuklandı
Festivale gidenleri taşıyan tur midibüsü devrildi; 23 yaralı
Festivale gidenleri taşıyan tur midibüsü devrildi; 23 yaralı