'Ölüm oteli' için felaket bağıra bağıra geliyorum demiş! 3 sigorta şirketini anlaşma masasından kaldıran korkunç gerçek

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan felaket ve can kayıpları ile 7'den 70'e Türkiye'de herkesin içini yaktı. Ölü sayısının 78'e çıktığı felakette sorumluluk sahibi olanlar hakkında soruşturmalar devam ederken bir yandan da otelin sigortalılık durumu merak konusu oldu.

Sabah'tan Barış Ergin'in 4 kaynaktan aldığı ve doğrulattığı bilgiye göre üç sigorta şirketi oteli sigortalamazken, otelin mevcut sigorta şirketinin Eureko Sigorta olduğu ortaya çıktı. Üç şirketin sigortalamamasının ardında dış cephesinin ahşap olması, riskli ve eski bir yapı olması var. Ayrıca 2015'teki düzenlemelerden önce yapılmış bir bina olmasının da etkili olduğu söyleniyor.

MİLYONLARCA DOLAR MALİYET

Poliçenin kapsamı hakkında Eureko Sigorta'ya yakın kaynaklar şu değerlendirmede bulundu: "Kapsamlı bir sigorta var otel için. Sadece bina sigortası değil. Küçük bir maliyeti olmayacak. 50-100 bin dolar gibi değil. Milyonlarca dolarları bulan bir maliyet söz konusu olabilir.

Eureko Sigorta 25 yıldır bu oteli sigortalayan bir firma. Şirketin uzmanları her yenileme döneminde yangın ve diğer riskleri denetledi. Denetlemede çıkan raporlarda yangın konusunda gerekli ekipman ve sistemlerin olduğu da tespit edildi. Ancak anlaşılan bu sistemler var olmasına rağmen olay anında çalışmamış."

MEVCUT POLİÇE KAPSAMLI

Bina ve içindeki eşyalar ile birlikte misafirler de kapsam içinde. Otel Sorumluluk Sigortası, otel misafirlerinin uğrayabileceği maddi ve bedeni zararları da kapsıyor. Otel müşterilerinin profilinin yüksek gelirli olması da maliyetlerin yüksek olmasını beraberinde getirecek.

Bu anlamda açılacak davaların da yine uzun süreceği yönünde beklentiler var. Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet genel şartlarında sigortanın amacı şöyle geçiyor: "Otellerin yaptığı sigortalar arasında yer alan Otel Sorumluluk Sigortası, otel misafirlerinin uğrayabileceği maddi ve bedeni zararları kapsıyor."

SİGORTA OTO KONTROL SAĞLAR

Sigorta sektörü temsilcileri de "Risk faktörlerini biz ölçebiliyoruz. Turizm veya sağlık bakanlığının denetimleri dışında sigorta sektörünün bir oto kontrol mekanizması olarak bu tür olaylarda etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Bir yerin deprem ve buna benzer olaylarda ekspertiz raporlarının bir şekilde denetime fayda sağlayabileceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sektör temsilcileri bundan sonra otellerde bu tür kazaların yaşanmaması için aslında yasal düzenleme olmasının önemli olduğu kanaatinde. Yangınların önüne geçilmesinde 'sigortalı olma' aslında bir oto kontrol mekanizması sunuyor. Çünkü sigortalı olabilme aslında risklerin minimize edildiği anlamına geliyor.

OTELLER RİSKLİ İŞLETMELER

Otellerin aslında görülen yüzü lobi, koltuklar, restoran veya otel odasından ibaret. Ancak aslında otellerde risk barındıran birçok ekipman ve bölüm var. Depo, yakıt, jeneratör, yanıcı parlayıcı pek çok temizlik malzemesi, oda parfümü ve şampuan gibi kimyasallar. Mutfak, doğalgaz veya mutfak tüpleri gibi malzemeler de birer risk unsuru.

TEMEL RİSKLER