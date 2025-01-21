Ölüm otelinde 13. kat ayrıntısı: Saatlerdir haber alınamıyor... AKP’li isim ve Sözcü yazarı da ulaşılamayanlar arasında

Gazeteci Caner Güngör tv100 canlı yayınında verdiği bilgilerde, 13. katta ulaşılamayan insanlar olduğu bunlardan birinin de AKP Bolu eski milletvekili Mehmet Güler’in kızı, damadı ve torunu olduğu belirtildi.

12 KATLI AHŞAP OTELDE 234 KİŞİ KONAKLAMIŞ

Otelin doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu, 12 katlı ahşap otelde 234 kişinin konakladığı belirtiliyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan otelde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm oteli sararken olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Faciaya dair açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu.

13. KAT AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

Gece saatlerinde başlayan yangın söndürme çalışmaları sürerken 13. kat detayı ortaya çıktı. Gazeteci Caner Güngör tv100 canlı yayınında verdiği bilgilerde 13. katta ulaşılamayan insanlar olduğu öğrenildi.

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SÖZCÜ YAZARINA DA ULAŞILAMIYOR

Ailesiyle birlikte otelde konaklayan Sözcü yazarı Nedim Türkmen'den sabah saatlerinden bu yana haber alınamıyor.

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SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, yangının çıktığı otelde incelemelerde bulunmak üzere bugün Bolu'ya gideceği bildirildi.

Siyasi isimlerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz." diye yazdı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, "Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Bolu Kartalkaya’da otel yangını: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bolu Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımız yangına müdahale çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb’im milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyorum. Bu üzücü olayda dileğimiz vefat sayısının artmaması ve yaralıların sağlığına kavuşması. Geçmiş olsun."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren 10 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha fazla acı haber almamayı temenni ediyorum" diye yazdı.